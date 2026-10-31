DRI गोरखपुर के पांच अधिकारियों को मिला केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक, गांजा और सोना तस्करी का किया था पर्दाफाश

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई), गोरखपुर टीम के पांच अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है। सम्मानित होने वालों में सीनियर इंटेलिजेंस आफिसर हरिराम राय, इंटेलिजेंस आफिसर पंकज वर्मा, राहुल कुमार सिंह, हेड हवलदार चंद्र प्रकाश तिवारी और हवलदार शुभांकर उपाध्याय शामिल हैं।

डीआरआई की इस टीम ने पूर्व में गांजा और सोने की बड़े पैमाने पर तस्करी का पर्दाफाश कर महत्वपूर्ण कार्रवाई की थी। तस्करी के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई, उत्कृष्ट कार्यशैली और पेशेवर दक्षता के आधार पर टीम के सदस्यों का चयन इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए किया गया।