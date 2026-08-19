‘म हिंदु हो’ से गूंजा नेपाल, सनातन धर्म को राष्ट्रीय पहचान बनाने की मांग

जागरण टीम, गोरखपुर। कभी नेपाल को धार्मिक स्वतंत्रता वाला देश बताने वाले नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के ‘म हिंदु हो’ (मैं हिंदू हूं) बयान के बाद नेपाल की राजनीति में नया विमर्श खड़ा हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री के बदले रुख से हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता उत्साहित हैं।

सनातन धर्म को नेपाल की राष्ट्रीय पहचान बता हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग तेज हो गई है। पूर्व पीएम के पार्टी लाइन से हटकर बयान देने से नेपाली कांग्रेस में विभाजन का खतरा भी उत्पन्न हो गया है। नेपाल में हुए आम चुनाव के बाद पूर्व पीएम करीब पांच माह से विदेश थे।

नेपाली कांग्रेस की कमान गगन थापा के हाथ में आ जाने से शेर बहादुर देउबा गुट अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा था। इसी बीच उनके नेपाल वापसी के बाद काठमांडू के राष्ट्रीय अधिवेशन में नेपाल के अधिकांश जिलों से समर्थक जुटे। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बीपी कोइराला के पुत्र शशांक कोइराला का भी समर्थन मिला। हालांकि नेपाली कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष गगन थापा व कार्यकारिणी के प्रमुख सदस्यों ने इस सम्मेलन से अपने को किनारे रखा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री का संबोधन नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए चलाए जा रहे आंदोलन को संजीवनी दे दिया।

उन्होंने कहा कि -’मैं हिंदू हूं, अपने द्वारा माने जाने वाले धर्म के बारे में बोलना मेरा अधिकार है। मुझे हिंदू धर्म मानने की छूट मिलनी चाहिए। नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना है या नहीं, यह नेपाली जनता का विषय है।’ शेर बहादुर देउबा ने सीधे हिंदू राष्ट्र की मांग का समर्थन नहीं किया, लेकिन खुद को हिंदू पहचान के साथ खड़ा करके उस विमर्श के केंद्र में आ गए।

अधिवेशन में पांच प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि सनातन काल से चला आ रहा धर्म और संस्कृति हमारी राष्ट्रीय पहचान है। पारंपरिक हिंदू, बौद्ध, किरात और प्राकृत धर्म के संरक्षण के दायित्व को ध्यान में रखकर सनातन धर्म को राष्ट्रीय पहचान के रूप में आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया।

पूर्व प्रधानमंत्री के बदले रुख के बाद विश्व हिंदू परिषद लंबिनी के प्रदेश अध्यक्ष त्रिभुवन मिश्र, विश्व हिंदू परिषद रुपंदेही के अध्यक्ष खेम भुषाल, हिंदू स्वयं सेवक संघ रुपंनदेही के अध्यक्ष गोकुल पोखरेल, हिंदू धर्म संरक्षण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद प्रसाद गुप्ता ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री का बयान स्वागत योग्य है। सभी संगठन मिल कर हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए व्यापक अभियान चलाएंगे।