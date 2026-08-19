गोरखपुर से दिल्ली का सफर होगा और भी आसान, 27 से शुरू हो रही है पहली अमृत भारत एक्सप्रेस

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। आखिरकार, पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर को भी सुविधा संपन्न अमृत भारत ट्रेन का उपहार मिल ही गया। 27 अगस्त से गोरखपुर से दिल्ली के बीच पहली साप्ताहिक नई अमृत भारत ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार के अनुसार अमृत भारत पहले से चल रही 05057/05058 नंबर की गोरखपुर-दिल्ली-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन की जगह संचालित की जाएगी।

नई अमृत भारत ट्रेन गोरखपुर से दिल्ली के बीच 15095/15096 नंबर से चलेगी। यह ट्रेन गोरखपुर से 27 अगस्त से प्रत्येक बृहस्पतिवार को तथा दिल्ली से 28 अगस्त से प्रत्येक शुक्रवार को चलायी जाएगी। इस ट्रेन में सामान्य द्वितीय श्रेणी के 11, शयनयान श्रेणी के 08 और पैंट्रीकार समेत कुल 22 कोच लगेंगे।