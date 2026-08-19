गोरखपुर में LIC एजेंट ने 15 साल तक दी फर्जी रसीदें, 80 हजार हड़पे; FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जीवन बीमा पालिसी के नाम पर 15 साल तक फर्जी रसीद देकर किस्त की रकम वसूलने के आरोप में गोरखनाथ पुलिस ने एलआइसी एजेंट के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है।

आरोप है कि पालिसी की अवधि पूरी होने के बाद जब धारक तारामंडल स्थित एलआइसी कार्यालय पहुंचा तो पता चला कि उसकी पालिसी मई 2010 में ही बंद है। एजेंट की ओर से दी गई रसीदें भी जांच में फर्जी मिलीं। पीड़ित ने करीब 80 हजार रुपये हड़पने का आरोप लगाया है।

बेनीगंज निवासी सीताराम उपाध्याय निजी कंपनी में काम करते हैं। गोरखनाथ थाना पुलिस को दी गई तहरीर में उन्होंने लिखा है कि वर्ष 2009 में एलआइसी एजेंट बाल गोविंद दुबे के माध्यम से बीमा पालिसी ली थी जिसकी किस्त 1322 रुपये हर तीसरे महीने एजेंट को देते थे। एजेंट हर बार रकम लेने के बाद रसीद देता था।