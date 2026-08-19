गोरखपुर में दारोगा की कार पार्किंग से विवाद, पूर्व सैनिक ने पुलिस से मांगी मदद

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रास्ते में दारोगा ने कार खड़ी कर दी जिसकी वजह से पड़ोस में रहने वाले पूर्व सैनिक की गाड़ी फंस गई। मोबाइल फोन से वीडियो बनाकर पूर्व सैनिक ने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर गोरखपुर पुलिस से मदद मांगी और पड़ोसी दरोगा पर दबंगई का आरोप लगाया। पोस्ट सामने आते ही पुलिस सक्रिय हुई और मौके पर पहुंचकर कार हटवाकर रास्ता खाली कराया।

मामला एम्स थाना क्षेत्र के महादेवपुरम का है। यहां रहने वाले पूर्व सैनिक सूर्य प्रकाश चौरसिया और उत्तर प्रदेश पुलिस में दारोगा धर्मेंद्र सिंह पड़ोसी हैं। आरोप है कि मंगलवार की सुबह धर्मेंद्र सिंह की कार रास्ते में खड़ी थी। इससे सूर्य प्रकाश की गाड़ी आगे नहीं निकल पा रही थी।