गोरखपुर में सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारकर दो लाख की लूट, पुलिस जांच में जुटी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। खजनी थाना क्षेत्र के छताई पुल के पास मंगलवार रात सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारकर दो लाख रुपये लूटने का मामला सामने आया है। कंबल फैक्ट्री में काम करने वाला युवक रुपये लेकर लौट रहा था। आरोप है कि पुल के पास दो बदमाशों ने उसे रोक लिया और रुपये छीनने लगे।

विरोध करने पर एक बदमाश ने गोली चला दी। गोली बाएं तरफ सीने और कंधे के बीच लगी। घायल को पुलिस जिला अस्पताल ले गई, जहां से चिकित्सकों ने बीआरडी मेडिकल का के नेहरू अस्पताल रेफर कर दिया। घायल सिक्योरिटी गार्ड 26 वर्षीय रोहन सिंह शाहपुर के मानस विहार कालोनी, व्यास नगर का रहने वाला है। वह खजनी क्षेत्र में स्थित कंबल फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता है। रोहन के मुताबिक, मंगलवार रात 11 बजे वह बाइक से दो लाख रुपये लेकर शहर लौट रहा था। छताई पुल के पास पहुंचते ही दो बदमाशों ने उसे रोक लिया। आरोप है कि दोनों ने रुपये छीनने का प्रयास किया।