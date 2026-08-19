गोरखपुर में पुलिस मुठभेड़, 15 हजार का इनामी हिस्ट्रीशीटर लादेन गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। खजनी पुलिस और एंटीथेफ्ट सेल की टीम ने बुधवार तड़के जरलही पुल के पास मुठभेड़ में 15 हजार रुपये के इनामी हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार किया।घेराबंदी के दौरान बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लगी।

घायल बदमाश का बीआरडी मेडिकल कालेज के नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके पास से .315 बोर का तमंचा, एक जिंदा और एक खोखा कारतूस तथा बिना नंबर की बाइक बरामद हुई। एसपी दक्षिणी दिनेश कुमार पुरी ने बताया कि आरोपित जितेंद्र पासवान उर्फ लादेन खजनी के भीटी खोरिया गांव का रहने वाला है। खजनी थाने में दर्ज लूट के मुकदमें में वांछित था। उसकी गिरफ्तारी पर 15 हजार रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस के अनुसार जितेंद्र हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ हत्या के प्रयास समेत कई मुकदमे दर्ज हैं।