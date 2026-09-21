गोरखपुर में दंत डॉक्टरों का महाजुटान, बताया-डेंटल इंप्लांट से वापस पाएं वही पुरानी असली मुस्कान
डेंटल इंप्लांट से खोए हुए दांतों की कार्यक्षमता बहाल की जा सकती है, जिससे चबाने की क्षमता में सुधार होता ...और पढ़ें
HighLights
डेंटल इंप्लांट से खोए दांतों की कार्यक्षमता फिर से बहाल होती है।
दांतों की नियमित सफाई और समय पर दंत जांच जरूरी है।
गोरखपुर में डेंटल इंप्लांट पर आधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन किया गया।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दांत टूटने या निकल जाने के बाद अब डेंटल इंप्लांट से उसे दोबारा स्थापित किया जा सकता है। इसमें कृत्रिम दांत को जबड़े की हड्डी में सर्जरी के जरिए लगाया जाता है। हड्डी से इंप्लांट के जुड़ने के बाद उसके ऊपर एबटमेंट और कैप लगाया जाता है। इससे खोए दांत की कार्यक्षमता और चबाने की क्षमता बहाल करने में मदद मिलती है।
इससे अगल-बगल के दांत भी सुरक्षित हो जाते हैं। यह बातें इंडियन डेंटल एसोसिएशन (आइडीए) सहजनवां के मुख्य संरक्षक डा. राजीव गुलाटी ने कही। वह संस्था के तत्वावधान में रविवार को होटल रेडिएंट रिजार्ट, गुलहरिया में आयोजित कार्यशाला को बतौर अध्यक्ष संबोधित कर रहे थे।
डा. गुलाटी ने कहा कि आधुनिक तकनीकों से दांतों को पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया पहले की तुलना में आसान हुई है। डेंटल इंप्लांट के जरिए खोए दांत की जगह कृत्रिम दांत लगाया जा सकता है। अध्यक्ष डा. मार्कंडेय गुप्ता ने कहा कि दांतों की नियमित सफाई, सही तरीके से ब्रश करना और समय-समय पर दंत चिकित्सक से जांच कराना जरूरी है।
दांत और मसूड़ों की समस्या की शुरुआत में पहचान होने पर उपचार आसान हो जाता है। दांतों की देखभाल को केवल दर्द होने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। कार्यशाला में देशभर से आए विशेषज्ञों ने आधुनिक दंत चिकित्सा तकनीकों और उपचार की नई पद्धतियों पर व्याख्यान दिए। डेंटल इंप्लांट समेत विभिन्न तकनीकों का व्यावहारिक प्रदर्शन किया गया।
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छात्रों ने शोधपत्र और पोस्टर प्रस्तुत किए। मुख्य अतिथि सदर सांसद रवि किशन शुक्ला और विशिष्ट अतिथि सहजनवां विधायक प्रदीप शुक्ला, महापौर डा. मंगलेश श्रीवास्तव व सीएमओ डा. राजेश झा थे। इस अवसर पर सचिव डा. राजकुमार सिंह, डा. मनीष सिंह, डा. श्रीराम गुप्ता, डा. रहमान, डा. अमित द्विवेदी, डा. मनु गुप्ता, डा. सुश्रेया, डा. पल्लवी व डा. अर्पिता सिंह उपस्थित रहीं।
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