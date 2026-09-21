गोरखपुर में दंत डॉक्टरों का महाजुटान, बताया-डेंटल इंप्लांट से वापस पाएं वही पुरानी असली मुस्कान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दांत टूटने या निकल जाने के बाद अब डेंटल इंप्लांट से उसे दोबारा स्थापित किया जा सकता है। इसमें कृत्रिम दांत को जबड़े की हड्डी में सर्जरी के जरिए लगाया जाता है। हड्डी से इंप्लांट के जुड़ने के बाद उसके ऊपर एबटमेंट और कैप लगाया जाता है। इससे खोए दांत की कार्यक्षमता और चबाने की क्षमता बहाल करने में मदद मिलती है।

इससे अगल-बगल के दांत भी सुरक्षित हो जाते हैं। यह बातें इंडियन डेंटल एसोसिएशन (आइडीए) सहजनवां के मुख्य संरक्षक डा. राजीव गुलाटी ने कही। वह संस्था के तत्वावधान में रविवार को होटल रेडिएंट रिजार्ट, गुलहरिया में आयोजित कार्यशाला को बतौर अध्यक्ष संबोधित कर रहे थे।

डा. गुलाटी ने कहा कि आधुनिक तकनीकों से दांतों को पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया पहले की तुलना में आसान हुई है। डेंटल इंप्लांट के जरिए खोए दांत की जगह कृत्रिम दांत लगाया जा सकता है। अध्यक्ष डा. मार्कंडेय गुप्ता ने कहा कि दांतों की नियमित सफाई, सही तरीके से ब्रश करना और समय-समय पर दंत चिकित्सक से जांच कराना जरूरी है।