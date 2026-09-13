गोरखपुर में आंध्र प्रदेश की कंपनी लगाएगी 350 करोड़ की फिश फीड फैक्ट्री, युवाओं को मिलेगा रोजगार

राजीव रंजन, गोरखपुर। गोरक्षनगरी औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रही है। अब देश की अग्रणी जलीय कृषि (एक्वाकल्चर) एवं मछली-झींगा आहार निर्माता आंध्रप्रदेश की कंपनी दीपक नेक्सजेन फीड्स प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) क्षेत्र में करीब 350 करोड़ रुपये के निवेश से अत्याधुनिक फिश फीड निर्माण इकाई स्थापित करेगी।

कंपनी ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए गीडा प्रशासन से 15 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। प्रस्तावित निवेश से न केवल औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी, बल्कि पूर्वांचल में मत्स्य पालन उद्योग को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

प्रस्तावित फैक्ट्री में कंपनी अपने लोकप्रिय 'किंगफिश' ब्रांड के तहत उच्च गुणवत्ता वाले फिश फीड का उत्पादन करेगी। यह इकाई आधुनिक तकनीक और स्वचालित मशीनों से लैस होगी, जहां मछली पालन के लिए विभिन्न श्रेणी के पोषक आहार तैयार किए जाएंगे। फैक्ट्री से उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के राज्यों में फिश फीड की आपूर्ति आसान होगी, जिससे परिवहन लागत कम होने के साथ मछली पालकों को समय पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध हो सकेगा।

इस परियोजना से करीब 500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने का अनुमान है। वहीं परिवहन, पैकेजिंग, वेयरहाउसिंग, विपणन, रखरखाव और अन्य सहायक गतिविधियों के माध्यम से बड़ी संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। स्थानीय युवाओं को तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों क्षेत्रों में रोजगार मिलने की संभावना है, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।