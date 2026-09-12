गोरखपुर दीवानी न्यायालय में लगी लोक अदालत, निस्तारित किए गए 11.80 लाख मामले

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को दीवानी न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में गोरखपुर ने मामलों के निस्तारण का नया कीर्तिमान बनाया। जनपद न्यायाधीश राज कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित लोक अदालत में कुल 12 लाख 12 हजार 956 मामले नियत किए गए थे।

जिनमें से 11 लाख 80 हजार 849 मामलों का निस्तारण किया गया। स्थाई लोक अदालत में कुल 1 करोड़ 31 लाख 82 हजार 249 रुपये की क्षतिपूर्ति सुलह समझौते के आधार पर दी गई। लोक अदालत में सभी न्यायालयों द्वारा 2,775 आपराधिक वादों का भी निस्तारण किया गया। राजस्व एवं अन्य विभागों से जुड़े 11 लाख 58 हजार 859 प्री-लिटिगेशन वाद निस्तारित हुए। प्राधिकरण की सचिव मीनाक्षी सिन्हा ने बताया कि लोक अदालत का उद्घाटन जनपद न्यायाधीश राज कुमार सिंह ने नई मीटिंग हाल में सुबह 10:30 बजे किया। अपर जिलाधिकारी प्रशासन एवं नोडल अधिकारी, उपजिलाधिकारियों समेत राजस्व विभाग के अन्य अधिकारियों ने भी सक्रिय सहभागिता की।

जनपद न्यायाधीश राज कुमार सिंह ने दो वादों का निस्तारण किया, जबकि पीठासीन अधिकारी वाणिज्यिक न्यायालय ने तीन वाद निस्तारित किए। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय ने 41 वादों का निस्तारण किया। इस दौरान 13 दंपतियों को परिवार न्यायालय से विदा किया गया। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी राजेश पति त्रिपाठी ने 256 वादों का निस्तारण करते हुए कुल 57 लाख रुपये का प्रतिकर अवार्ड पारित किया।