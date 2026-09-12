गोरखपुर में वेब सीरीज 'बुरा न मिलिया कोय' की होगी शूटिंग, मुंबई से पहुंचेगी 80 सदस्यों की टीम

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। यांत्रिक कारखाना गोरखपुर में वेब सीरीज 'बुरा न मिलिया कोय' की शूटिंग होगी। मुंबई से 80 सदस्याें की टीम सोमवार को सुबह 06:30 बजे कारखाना परिसर पहुंच जाएगी। टीम में दो वैनिटी वैन, एक लाइटिंग ट्रक, दो प्रोडक्शन पिकअप वाहन और एक कैमरा वाहन शामिल होंगे। सीरीज में धुरंधर फिल्म में कार्य कर चुके अभिनेता गौरव घेरा भी महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे, जो शूटिंग के लिए टीम के साथ कारखाना में मौजूद रहेंगे।

रेलवे प्रशासन की अनुमति के बाद यांत्रिक कारखाना प्रबंधन ने फिल्म की शूटिंग को लेकर अपनी तैयारी तेज कर दी है। सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। कारखाना के सहायक कार्मिक अधिकारी ने संबंधित सभी सीनियर सेक्शन इंजीनियरों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। उन्होंने शूटिंग में सहयोग के लिए नौ कर्मचारियों को नामित भी कर दिया है।

सहायक कार्मिक अधिकारी ने कारखाना परिसर और चक्काघर आदि की साफ-सफाई सुनिश्चित करने तथा सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने को कहा है। ताकि, शूटिंग में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो सके। मुंबई स्थित फिल्म कंपनी के विजय शंकर प्रधान ने बताया कि सोनी इंटरटेनमेंट चैनल के लिए सीरीज की शूटिंग की जानी है। सीरीज का नाम 'बुरा न मिलिया कोय' प्रस्तावित है, आगे बदल भी सकता है। शूटिंग के लिए अभिनेता गौरव घेरा समेत कई कलाकार गोरखपुर पहुंच रहे हैं। रेलवे प्रशासन ने शूटिंग की अनुमति प्रदान कर दी है।