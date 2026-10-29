गोरखपुर में गोड़धोइया नाला परियोजना का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी, जनसभा की भी तैयारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के मद्देनजर गोड़धोइया नाला की सफाई तेज करा दी गई है। मुख्यमंत्री एक नवंबर को गोड़धोइया नाला के प्रथम चरण के कार्यों का लोकार्पण और दूसरे चरण के कार्यों का शिलान्यास करेंगे।

मुख्यमंत्री जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। इसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। हालांकि अर्णब तूफान को देखते हुए अधिकारियों में कार्यक्रम को लेकर चिंता भी है। मौसम विभाग ने पहले ही तूफान के कारण तेज हवा चलने और वर्षा होने की चेतावनी जारी की है।

495 करोड़ रुपये की लागत से गोड़धोइया नाला परियोजना के प्रथम चरण का कार्य पूरा हो चुका है। इसके तहत बाबा राघवदास मेडिकल कालेज के पीछे से हरसेवकपुर नंबर एक, हरसेवकपुर नंबर दो, जेल बाईपास होते हुए बिछिया कालोनी के मुख्य मार्ग तक पक्के नाले का निर्माण हुआ है। परियोजना का लाभ 17 वार्डों में रहने वाले नागरिकों को मिल रहा है।

17.5 किमी सीवर लाइन बिछाई गई है और जलशोधन के लिए एसटीपी (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) की स्थापना हुई है। मुख्यमंत्री नाला निर्माण का निरीक्षण कर सकते हैं। इसके मद्देनजर भी तैयारी की जा रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री कई बार नाला निर्माण का निरीक्षण कर चुके हैं।



जल निगम को मिली है जिम्मेदारी

गोड़धोइया नाला गोरखपुर के सबसे पुराने नालों में से एक है। यह कई दशकों तक उपेक्षा और गंदगी का पर्याय बना रहा। अतिक्रमण के कारण यह नाला एक तरह से विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके जीर्णोद्धार के लिए पक्का नाला निर्माण, डायवर्जन, इंटरसेप्शन और ट्रीटमेंट की परियोजना बनवाई।