गोरखपुर में चौरी चौरा को बड़ी सौगात: सीएम योगी जल्द करेंगे नए ओवरब्रिज का उद्घाटन, सर्विस रोड की भी रखेंगे नींव

संवाद सूत्र, मुंडेरा बाजार, (गोरखपुर)। चौरी चौरा के भोपा बाजार रेलवे क्रासिंग पर बने ओवरब्रिज का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। ओवरब्रिज के बगल में सर्विस रोड भी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री इसका शिलान्यास करेंगे। उन्होंने सहमति दे दी है। जल्द ही तिथि की घोषणा की जाएगी। पहले 17 अक्टूबर को उद्घाटन व शिलान्यास की बात हुई थी लेकिन बाद में तिथि तय नहीं हो सकी।

मुख्यमंत्री द्वारा सहमति मिलने के बाद मंगलवार को डीएम दीपक मीणा व सीडीओ शाश्वत त्रिपुरारी ने सेतु निगम, लोक निर्माण विभाग और बिजली निगम के अभियंताओं के साथ ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। डीएम ने अधिकारियों से कहा कि पुल के दोनों तरफ सुरक्षा जाली लगाई जाए।