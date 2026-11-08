'जो कहते थे 'राम हुए ही नहीं', वे आज अयोध्या के खिलाफ कर रहे दुष्प्रचार', गोरखपुर में सीएम योगी ने साधा विपक्ष पर निशाना

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और रामभक्ति की राजनीति को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वनटांगिया गांव से सपा-कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। दीपावली की अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने विपक्ष को उसके पुराने राजनीतिक रुख की याद दिलाते हुए कहा कि जो लोग कभी कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं, अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता और राम मंदिर के विरोध में फौज खड़ी करते थे, वही आज अयोध्या के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं।

उन्हें पता है कि विरासत और विकास की यात्रा इसी तरह आगे बढ़ती रही तो सपा-कांग्रेस की राजनीति हमेशा के लिए दफन हो जाएगी और उनके सामने अपनी पहचान का संकट खड़ा हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने अयोध्या के दीपोत्सव से वनटांगिया गांव की दीपावली को जोड़ते हुए रामराज्य की राजनीतिक व्याख्या भी की। कहा कि भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे तो दीपावली मनाई गई थी। वनटांगिया समाज को भी अंग्रेजों के बाद कांग्रेस और सपा ने 100 वर्षों से अधिक समय तक जंगलों में भटकने के लिए छोड़ दिया।

आजादी के बाद भी उन्हें मतदान के अधिकार और बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया। 2017 में प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद इन गांवों को राजस्व ग्राम का दर्जा मिला और विकास की मुख्यधारा से जोड़ा गया। योगी ने कहा कि 2017 के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में सड़क, बिजली, एयरपोर्ट और रेलवे के क्षेत्र में काम हुआ। रामभक्तों के कारवां को रोकने में विफल रहे लोग अब अयोध्या के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं।