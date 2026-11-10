गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए निर्देश- जनता की शिकायतों का तुरंत करें समाधान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे लोगों को राहत दिलाने में देरी नहीं होनी चाहिए। अधिकारी जन शिकायतों को सिर्फ सुनने तक सीमित न रखें, बल्कि उनके समाधान के लिए पूरी गंभीरता से काम करें। हर शिकायत पर प्रभावी कार्रवाई हो और फरियादी को उसका परिणाम भी दिखाई दे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को यह हिदायत दी।

महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में 125 लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने किसी मंच से फरियाद सुनने के बजाय खुद लोगों के बीच पहुंचकर उनकी बात सुनी। एक-एक व्यक्ति से समस्या की जानकारी ली और उनके प्रार्थना पत्र लेकर संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के लिए सौंपे। उन्होंने निर्देश दिया कि शिकायतों की प्रकृति के अनुसार संबंधित विभाग तत्काल कदम उठाएं।

निस्तारण में निष्पक्षता के साथ गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाए, ताकि पीड़ित को बार-बार अपनी समस्या लेकर अधिकारियों के पास न जाना पड़े। इलाज के लिए आर्थिक मदद का दिया भरोसा जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के स्वजन भी आर्थिक सहायता की उम्मीद लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि रुपये की कमी के कारण किसी मरीज का उपचार नहीं रुकने दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जरूरतमंद मरीजों के उच्च स्तरीय इलाज का अनुमानित लागत (एस्टीमेट) बिना देरी तैयार कराया जाए। प्रस्ताव मिलते ही सरकार की तरफ से इलाज के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।