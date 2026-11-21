डिजिटल डेस्क, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी माता सावित्री देवी के निधन के बाद भावुक नजर आए। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट और चैट में सामने आ रही दृश्यों व चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री के भावुक होने की बात सामने आई है।

सोशल मीडिया अकाउंट MYogiAdityanath से साझा किए गए पोस्ट में एक भावपूर्ण संस्कृत श्लोक के साथ अंतिम यात्रा से जुड़ी तस्वीर साझा की हैं। उन्होंने लिखा कि... "नास्ति मातृसमा छाया नास्ति मातृसमा गतिः। नास्ति मातृसमं त्राणं नास्ति मातृसमा प्रिया॥" जिसका हिंदी में अर्थ होता है कि - 'माता के समान कोई छाया नहीं है, माता के समान कोई सहारा (या गति) नहीं है। माता के समान कोई रक्षक (त्राण) नहीं है और माता के समान कोई प्रिय नहीं है।'