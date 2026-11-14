लोक आस्था का सैलाब: गोरखपुर में नहाय-खाय के साथ महापर्व छठ का भव्य आगाज, आज मचेगी खरना की धूम

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। लोक आस्था, पवित्रता और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का महापर्व छठ शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ शुरू हो गया। सुबह से ही शहर और आसपास के क्षेत्रों में छठ की छटा दिखाई देने लगी। घरों में छठी मइया के पारंपरिक गीत गूंजते रहे तो रसोई में प्रसाद बनाने की तैयारी चलती रही।

पूजा-अर्चना के साथ शंखध्वनियां सुनाई पड़ीं। बाजारों में फल, नारियल, सूप और दउरा की खरीदारी के लिए लोगों की आवाजाही बढ़ गई। घाटों पर सफाई, सजावट और प्रकाश व्यवस्था को अंतिम रूप देने का काम चलता रहा। शहर में चहुंओर छठ महापर्व की रौनक दिखाई देने लगी है। महापर्व के दूसरे दिन शनिवार को खरना होगा।



शुक्रवार को व्रती महिलाओं ने सुबह स्नान के बाद घरों की साफ-सफाई कर शुद्धता के साथ कद्दू-भात का प्रसाद तैयार किया। भगवान सूर्य और छठी मइया की पूजा-अर्चना के बाद प्रसाद ग्रहण कर चार दिवसीय अनुष्ठान का संकल्प लिया। घरों में महिलाएं पूजन सामग्री व्यवस्थित करने में जुटी रहीं।

कहीं अनाज सुखाने तो कहीं ठेकुआ बनाने के लिए आटा, गुड़ और घी की व्यवस्था की जा रही है। परिवार के अन्य सदस्य भी पर्व की तैयारियों में हाथ बंटा रहे हैं। छठ गीतों में ''''कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए'''' और ''''केरवा

जे फरेला घवद से'''' जैसे पारंपरिक गीतों की गूंज से वातावरण भक्तिमय हो रहा है। परिवार के सदस्य छठ पूजा की तैयारियों में रम गए हैं। छठ को लेकर बाजारों में भी भीड़ बढ़ गई है। फल मंडियों से लेकर फुटपाथ तक अस्थायी दुकानें सजी हैं। केला, नारियल, सेब, संतरा, अनानास सहित पूजन में इस्तेमाल होने वाले मौसमी फलों की खरीदारी के लिए लोग पहुंच रहे हैं। बांस के सूप, दउरा, ढकनी, मिट्टी के दीपक और पूजन सामग्री की दुकानों पर भी चहल-पहल है। दुकानदारों ने पर्व को देखते हुए सामान की उपलब्धता बढ़ा दी है।

व्रती महिलाएं और उनके स्वजन पूजा में चढ़ाए जाने वाले फलों और अन्य सामग्री की सूची के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं। उधर, छठ पूजा को लेकर शहर के प्रमुख घाटों पर भी तैयारियां तेज हैं। राप्ती नदी के राजघाट और तकियाघाट, सूर्यकुंड धाम, रामगढ़ताल, चिलुआताल सहित अन्य प्रमुख जलाशयों के किनारे साफ-सफाई, वेदी निर्माण, प्रकाश व्यवस्था और सजावट का काम कराया जा रहा है। श्रद्धालुओं के आवागमन को सुगम बनाने और अर्घ्य के दौरान सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं।