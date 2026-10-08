BRD मेडिकल कॉलेज में बड़ा बदलाव: अब मरीजों को बाहर से नहीं खरीदनी पड़ेंगी दवाएं, मुफ्त मिलेंगे इंप्लांट

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बीआरडी मेडिकल कालेज के सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक में उपचार कराने वाले मरीजों को जरूरी दवाओं के लिए परेशान न होना पड़े, इसके लिए कालेज प्रशासन ने व्यवस्था में बदलाव शुरू कर दिया है। ब्लाक के सभी विभागों से रोगियों के उपचार में नियमित रूप से इस्तेमाल होने वाली आवश्यक दवाओं की सूची मांगी गई है। विभागों से प्राप्त सूची के आधार पर अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक में दवा वितरण केंद्र भी शुरू कर दिया गया है। इससे विभिन्न विभागों में भर्ती और उपचार के लिए आने वाले मरीजों को अस्पताल से ही आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था मजबूत होगी। अस्पताल प्रशासन का जोर इस बात पर है कि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों और उनके स्वजन को उपचार के दौरान जरूरी दवाओं के लिए बाहर न भटकना पड़े। इसके साथ ही ब्लाक में आयुष्मान योजना का काउंटर भी खोल दिया गया है। यहां आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों से संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा कराने की सुविधा मिलेगी।