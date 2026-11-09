आम के तनों पर चूने की सफेदी से बढ़ेगी पैदावार, कीट व रोगों से होगा बचाव; कृषि विज्ञानी ने दिए सुझाव

संवाद सूत्र, महावनखोर। आम के पेड़ों के तनों पर चूने की सफेदी से कीट और रोगों का प्रकोप कम होता है। इससे बेहतर बौर और फल उत्पादन में भी मदद मिलती है। महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र, चौकमाफी के उद्यान विज्ञानी डॉ. अजीत कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अक्टूबर-नवंबर सफेदी के लिए उपयुक्त समय है।

10 लीटर पानी में एक किलोग्राम बुझा चूना और 200 ग्राम कॉपर सल्फेट मिलाकर घोल बनाएं। इसे ब्रश से तने पर जमीन से चार-पांच फुट ऊंचाई तक लगाएं। फरवरी-मार्च में दोबारा सफेदी करने से पेड़ तेज गर्मी से सुरक्षित रहते हैं।