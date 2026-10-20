'मेरे संघर्ष का अपमान हुआ...' गोरखपुर में भाजपा MLC देवेंद्र प्रताप सिंह की चिट्ठी ने बढ़ाई सियासी हलचल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में शिक्षक एमएलसी चुनाव की गहमागहमी के बीच भाजपा के विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह की एक चिट्ठी ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। हाथ से लिखी इस चिट्ठी में उन्होंने अपने संघर्ष और पीड़ा को बयां करते हुए न्याय के लिए किए गए प्रयासों को अपमानित किए जाने का आरोप लगाया है।

चिट्ठी में किसी प्रत्याशी का नाम विधान परिषद सदस्यनहीं है और न ही किसी को जिताने या हराने की सीधी अपील की गई है, लेकिन 23 अक्टूबर को सशक्त जनादेश की उनकी अपील को चुनावी माहौल में अहम माना जा रहा है।

इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित देवेंद्र प्रताप सिंह का पत्र चर्चा का विषय है। उन्होंने शिक्षकों और प्रतियोगी नौजवानों को अपने परिवार का हिस्सा बताते हुए लिखा है कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हुए वह पराकाष्ठा तक जाते हैं। उनके दरवाजे से आज तक कोई निराश और खाली हाथ नहीं लौटा। इसके बावजूद न्याय के लिए उनके संघर्ष को अपमानित किया गया।