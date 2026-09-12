बढ़नी से बांद्रा के बीच आठ फेरा में चलेगी अनारक्षित पूजा स्पेशल, रेलवे ने जारी किया शेड्यूल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुंबई आवागमन करने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। यात्रियों की मांग को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने बढ़नी से बांद्रा के बीच पूजा स्टेशन ट्रेन चलाने की घोषणा की है।

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार के अनुसार 05037/05038 नंबर की बढ़नी-बान्द्रा टर्मिनस-बढ़नी साप्ताहिक त्योहार अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है।

यह ट्रेन बढ़नी से 08 अक्टूबर से 26 नवम्बर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को तथा बान्द्रा टर्मिनस से 10 अक्टूबर से 28 नवम्बर तक प्रत्येक शनिवार को कुल आठ फेरा में चलाई जाएगी। इस ट्रेन में सामान्य द्वितीय/शयनयान श्रेणी के 16 सहित कुल 18 कोच को लगाए जाएंगे। सभी कोच अनारक्षित श्रेणी के होंगे।