पेप्सिको से लेकर अडानी सीमेंट तक... गोरखपुर के गीडा में निवेश की रफ्तार बढ़ाकर विदा हुईं अनुज मलिक

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गीडा (गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण) में 17 सितंबर 2023 से सितंबर 2026 तक करीब तीन साल चार दिन के कार्यकाल में आइएएस अधिकारी अनुज मलिक के नेतृत्व में औद्योगिक निवेश और विस्तार को गति मिली। प्रशासनिक फेरबदल में उन्हें संतकबीरनगर का जिलाधिकारी बनाया गया है। उनकी जगह मिर्जापुर के सीडीओ विशाल कुमार को गीडा का सीईओ नियुक्त किया गया है।

मूल रूप से एटा जिले के विशाल कुमार की पहली पोस्टिंग अयोध्या में 3 अक्टूबर 2022 को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में हुई। इसके बाद 15 दिसंबर 2023 को उन्हें मिर्जापुर जिले का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया। अब उनकी पोस्टिंग गीडा के सीईओ के रूप में हुई है। बुधवार को उनके कार्यभार ग्रहण करने की संभावना है।



पेप्सिको बाटलिंग प्लांट, डिस्टिलरी और डेयरी इकाइयां हुईं स्थापित

अनुज मलिक के कार्यकाल में गीडा में कई बड़े निवेश धरातल पर उतरे। वरुण बेवरेजेज के पेप्सिको बाटलिंग प्लांट, केयान डिस्टिलरी, ज्ञान डेयरी और तत्वा प्लास्टिक जैसी इकाइयों की स्थापना और लोकार्पण इसी अवधि में हुआ। इससे गीडा में औद्योगिक गतिविधियों के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़े। वहीं, उनके नेतृत्व में गीडा के भविष्य के विस्तार के लिए धुरियापार में करीब 5500 एकड़ की औद्योगिक टाउनशिप की योजना को आगे बढ़ाया गया।