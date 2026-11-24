जागरण संवाददाता, गोरखपुर। एम्स के एक अध्ययन में सामने आया है कि खून में कोलेस्ट्राल का स्तर मुंह के कैंसर की पहचान में महत्वपूर्ण संकेत दे सकता है। 120 लोगों पर किए गए अध्ययन में मुंह के कैंसर से पीड़ित, कैंसर से पहले की स्थिति वाले और स्वस्थ लोगों के रक्त की जांच की गई। प्रत्येक समूह में 40 लोग शामिल थे।

जांच में कैंसर और कैंसर से पहले की स्थिति वाले मरीजों में कुल कोलेस्ट्राल तथा खराब कोलेस्ट्राल का स्तर स्वस्थ लोगों की तुलना में अधिक पाया गया। अध्ययन में फिजियोलॉजी विभाग की डॉ. संगीता गुप्ता और सामान्य शल्य चिकित्सा विभाग के डॉ. गौरव गुप्ता समेत छह विशेषज्ञ शामिल रहे। इसके नतीजों से भविष्य में रक्त में वसा की जांच को मुंह के कैंसर की पहचान के अन्य तरीकों के साथ उपयोगी बनाने की संभावना जगी है। इस अध्ययन को प्रकाशित अंतरराष्ट्रीय पत्रिका बायोइन्फॉर्मेशन ने अपनी मुहर लगा दी है।

अध्ययन के लिए कुल 120 लोगों को शामिल किया गया। इन्हें तीन समूहों में बांटा गया। प्रत्येक समूह में 40 लोग रखे गए। पहले समूह में मुंह के कैंसर से पीड़ित मरीज थे, जबकि दूसरे समूह में ऐसे लोग शामिल किए गए, जिनके मुंह में कैंसर से पहले होने वाले बदलाव मौजूद थे। तीसरे समूह में स्वस्थ लोगों को रखा गया।

शोधकर्ताओं ने तीनों समूहों के रक्त नमूनों की जांच कर विभिन्न वसा तत्वों के स्तर का विश्लेषण किया। जांच में कुल कोलेस्ट्रॉल, खराब कोलेस्ट्रॉल (एलडीएल), अच्छे कोलेस्ट्राल (एचडीएल) और अन्य लिपिड तत्वों का आकलन किया गया। परिणाम में पाया गया कि मुंह के कैंसर और कैंसर से पहले की स्थिति वाले मरीजों में कुल कोलेस्ट्राल तथा एलडीएल का स्तर स्वस्थ लोगों की अपेक्षा अधिक था।

डॉ. गौरव गुप्ता के अनुसार कैंसर से पहले की स्थिति में मुंह के ऊतकों में ऐसे बदलाव होने लगते हैं, जिनसे आगे चलकर कैंसर विकसित होने की आशंका रहती है। ऐसे मरीजों में रक्त के वसा तत्वों में बदलाव मिलना अध्ययन के लिहाज से अहम है। इससे बीमारी की शुरुआती पहचान के लिए नए संकेतक विकसित करने में मदद मिल सकती है।