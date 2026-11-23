डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत ने एक करोड़ से अधिक एचपीवी टीके लगाकर एक अहम उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि हर टीका लड़कियों को सर्विकल कैंसर से बचाने और उनके लिए एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि भारत ने अपने राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत नौ महीने से भी कम समय में 14 साल की लड़कियों को ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) टीके की एक करोड़ से अधिक खुराकें दी हैं, जो सालाना तय लक्ष्य का लगभग 87 प्रतिशत है।