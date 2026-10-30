एम्स गोरखपुर में कैथ लैब का 70 प्रतिशत काम पूरा, जल्द मिलेंगी हृदय उपचार की आधुनिक सुविधाएं

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। एम्स गोरखपुर में कैथ लैब शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। स्थापना से जुड़े करीब 70 प्रतिशत काम पूरे हो चुके हैं। जरूरी चिकित्सा उपकरणों और मशीनों की आपूर्ति की प्रक्रिया जारी है और इनके जल्द पहुंचने की उम्मीद है। उपकरण आने के बाद शेष तैयारियां पूरी कर लैब को चालू करने की दिशा में काम होगा।

बुधवार को संस्थान की कार्यकारी निदेशक डॉ. विभा दत्ता को उपचार के लिए निजी अस्पताल जाना पड़ा। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें पहले एम्स की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। उपचार के बाद अपेक्षित सुधार नहीं होने पर डॉक्टरों ने उन्हें निजी अस्पताल रेफर कर दिया। एम्स में सात साल बाद भी कैथ लैब नहीं बन पाई है। लैब होने पर उनका उपचार एम्स में ही संभव हो सकता था। इस घटना के बाद संस्थान प्रशासन ने कैथ लैब की स्थापना से जुड़ी कार्रवाई तेज कर दी है।