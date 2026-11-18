संवाद सूत्र, गोंडा। बिजली व्यवस्था सुधारने के साथ राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए पावर कारपोरेशन अब दोहरी रणनीति पर काम करेगा। एक ओर उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी समस्याओं का मौके पर समाधान होगा, तो दूसरी ओर वर्षों से लंबित बकाया बिलों की वसूली के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए देवीपाटन मंडल के चारों जिलों के गांवों और कस्बों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे।

बिजलीकर्मी घर-घर पहुंचकर उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनेंगे और उनके निस्तारण की पहल करेंगे। देवीपाटन मंडल के गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती में 14 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं पर 3300 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिल बकाया है। अब उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ राजस्व बढ़ाने पर भी जोर रहेगा। ये टीमें उपभोक्ताओं के कनेक्शन की जांच कर स्वीकृत विद्युत भार और वास्तविक खपत का मिलान करेंगी।

अभियान के तहत अवर अभियंताओं की अगुवाई में विशेष टीमें गठित की जाएंगी। जिन क्षेत्रों में खपत के मुकाबले ट्रांसफार्मरों पर अधिक भार पाया जाएगा, वहां उनकी क्षमता बढ़ाने की योजना बनाई जाएगी। इससे बार-बार ट्रांसफार्मर फुंकने, लो-वोल्टेज और बिजली आपूर्ति बाधित होने की समस्या पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। अभियान में केवल बिल वसूली तक ही कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी।