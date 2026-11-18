संवाद सूत्र, गोंडा। बालपुर-परसपुर-पसका मार्ग और भवनियापुर-रमवापुर नायक मार्ग के चल रहे चौड़ीकरण के लिए 18 करोड़ रुपये मिले हैं। उधर मुख्यमंत्री ग्राम योजना से अयोध्या बाईपास से झंझरी बाईपास सड़क समेत जिले की आठ मार्गों के निर्माण पर 16 करोड़ दस लाख रुपये खर्च किए जाएंगे,जिसका कार्य शुरू कराने के लिए पांच करोड़ रुपये शासन ने अवमुक्त कर दिए हैं।

बालपुर-परसपुर-मार्ग के चल रहे चौड़ीकरण को पूरा करने के लिए दस करोड़ व भवनियापुर-लक्ष्मनुपर-हिंदूनगर-रमवापुर नायक के लिए आठ करोड़ रुपये मिले हैं। इनके अलावा आठ सड़कों के निर्माण को स्वीकृति मिली है। एक करोड़ 34 लाख से अयोध्या मार्ग से ड्रीम पैलेस होते हुए झंझरी तिराहा की सडक बनाई जाएगी,जिसके लिए 58 लाख रुपये मिले हैं।

मार्ग के निर्माण पर दो करोड होंगे खर्च एक करोड़ 13 लाख से तरबगंज में सिधौटी पंचायत भवन से पाठकपुरवा संपर्क मार्ग का निर्माण किया जाएगा,जिसके लिए 33 लाख 36 हजार रुपये मिले हैं। ग्राम बूढ़ादेवर में बाबाकुटिया तक बगिया गांव सड़क निर्माण पर एक करोड़ आठ लाख रुपये खर्च होंगे। इसके लिए 32 लाख मिले हैं। फिरोजपुर में पांडेयपुर संपर्क मार्ग से खोरहंसा इमलिया मार्ग के निर्माण पर दो करोड रुपये खर्च होंगे।