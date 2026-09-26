गोंडा में तेज आंधी-पानी ने ट्रेनों का संचालन रोका, ट्रैक पर पेड़ गिरने से स्टेशनों पर रोकी गईं ट्रेन; यात्री परेशान

जागरण संवाददाता, गोंडा : प्रदेश के अधिकांश जिलों के साथ गोंडा में भी बीते 38 घंटे से जारी वर्षा ने ट्रेनों का संचालन भी स्टेशन तक सीमित कर दिया है। गोंडा में तीन दिनों से भारी बारिश व तेज हवा चलने के कारण गोंडा से बहराइच होते हुए नेपालगंज रोड रेल मार्ग कई जगह प्रभावित हो गया और ट्रेन घंटों से स्टेशनों पर ही खड़ी हैं।

गोंडा में सबसे अधिक प्रभावित गोंडा से बहराइच होकर नेपालगंज जाने वाला रेलखंड है। इसके साथ ही सुभागपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर पेड़ गिरने से ट्रेनें नही चल रही है। तीन दिनों से भारी बारिश व तेज हवा चलने के कारण गोंडा से बहराइच होते हुए नेपालगंज रोड रेल मार्ग पर कई जगह शुक्रवार की रात में पेड़ के गिरे।

जिसके कारण ओवरहेड विद्युत तार टूट जाने से शनिवार की सुबह से ट्रेनों का संचालन ठप है। माना जा रहा है कि आज रात तक भी इसका दुरुस्त होना तय नहीं है। इसी कारण गोंडा से बहराइच जाने वाली पैसेंजर व डेमो ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। यात्रियों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही है।

शनिवार सुबह सुभागपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर पेड़ के गिर जाने से ट्रेनों के संचालन बाधित है। ट्रैक पर पेड़ गिरने के कारण ट्रेनों को बीच के स्टेशनों पर रोक दिया गया है। गोंडा रेलवे स्टेशन पर मुंबई से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन घंटों से खड़ी है।