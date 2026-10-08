देवीपाटन मंडल के 54170 बेघर परिवारों को मिलेगा पीएम आवास, BDO से मांगी गई वेरिफिकेशन रिपोर्ट

संवाद सूत्र, गोंडा। गांवों में रहने वाले बेघर गरीबों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत शासन ने जिलेवार निर्धारित लक्ष्य में वृद्धि की है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में देवीपाटन मंडल के गोंडा, बलरामपुर, बहराइच व श्रावस्ती जिले में 54 हजार 170 गरीबों को योजना का लाभ मिलेगा। पहले यह लक्ष्य 48 हजार 784 था।

चयनित लाभार्थियों का ब्लॉकों से सत्यापन कराने के बाद स्वीकृति देने के आदेश दिए गए हैं। बीडीओ से सत्यापन रिपोर्ट मांगी गई है। गांवों में रहने वाले बेघर गरीबों को पक्का घर देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत एक वर्ष पूर्व सर्वे कराया गया था।

ऑफलाइन सर्वे के बाद कई बार सत्यापन हुए, लेकिन अभी तक अंतिम सूची जारी नहीं हो सकी है। वहीं, शासन ने सितंबर में जिलेवार लक्ष्य आवंटित किया था, लेकिन स्वीकृति को लेकर काेई निर्देश जारी नहीं किया गया। अब जिलेवार निर्धारित लक्ष्य में बदलाव किया गया है। देवीपाटन मंडल में 5386 आवास का लक्ष्य बढ़ा है।

चयनित लाभार्थी को आवास निर्माण के लिए एक लाख 20 हजार रुपये मिलेंगे। प्रथम किस्त के रूप में 40 हजार, द्वितीय किस्त 70 हजार व तृतीय किस्त दस हजार रुपये मिलेंगे। इसके अलावा वीबी-जी राम-जी योजना के तहत 90 दिवस मजदूरी का भी भुगतान किया जाएगा।