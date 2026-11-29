संवाद सूत्र, गोंडा। सर्दी के मौसम में कोहरे का असर अब रेल परिचालन पर भी दिखने लगा है। दिसंबर 2026 से फरवरी 2027 तक कोहरे के कारण यात्रियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पूर्वोत्तर रेलवे ने संरक्षित एवं सुरक्षित रेल परिचालन के मद्देनजर 12 ट्रेनों को निर्धारित अवधि के लिए पूरी तरह निरस्त करने का निर्णय लिया है।

इसके अलावा छह अन्य ट्रेनों के संचालन में भी सप्ताह के निर्धारित दिनों में अस्थायी कटौती की गई है। ऐसे में इन ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों को यात्रा की योजना बनाने से पहले रेलवे की समय-सारिणी जरूर देखनी होगी।

पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु राव ने बताया कि शीतकालीन मौसम में घने कोहरे के कारण ट्रेनों के संचालन में संभावित कठिनाइयां आती हैं। दृश्यता कम होने से रेल परिचालन प्रभावित होने की आशंका रहती है। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है।

ये ट्रेनें रहेंगे निरस्त पूर्ण निरस्त ट्रेनों में काठगोदाम-जम्मूतवी एक्सप्रेस (12207) आठ दिसंबर से दो मार्च तक और जम्मूतवी-काठगोदाम एक्सप्रेस (12208) छह दिसंबर से 28 फरवरी तक नहीं चलेगी। कानपुर सेंट्रल-काठगोदाम (12209) आठ दिसंबर से दो मार्च और काठगोदाम-कानपुर सेंट्रल (12210) सात दिसंबर से एक मार्च तक निरस्त रहेगी। बरौनी-अंबाला कैंट (14523) तीन दिसंबर से एक मार्च और अंबाला कैंट-बरौनी (14524) एक दिसंबर से 27 फरवरी तक नहीं चलेगी।

दो दिसंबर से 24 फरवरी तक नहीं चलेंगी ये ट्रेनें इसी तरह पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर (14617) तीन दिसंबर से दो मार्च, अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट (14618) एक दिसंबर से 28 फरवरी, वाराणसी-नेपालगंज रोड (14213) एक दिसंबर से 28 फरवरी और नेपालगंज रोड-वाराणसी (14214) दो दिसंबर से एक मार्च तक निरस्त रहेगी। प्रयागराज-मुजफ्फरपुर (14112) और मुजफ्फरपुर-प्रयागराज (14111) दो दिसंबर से 24 फरवरी तक नहीं चलेंगी।