संवाद सूत्र, दतौली/मनकापुर (गोंडा)। मनकापुर चीनी मिल में गन्ना तौलकर वापस लौट रहे डबल ट्राला लगे ट्रैक्टर ने बाइक में ठोकर मार दी, जिससे श्रमिक व महिला की मौत हो गई। वहीं, एक युवक घायल हो गया। कार्रवाई की मांग को लेकर नाराज ग्रामीणों ने मनकापुर-उतरौला मार्ग जामकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके ट्रैक्टर-ट्राली को अपने कब्जे में ले लिया है।

दौलतियापुर अंधियारी निवासी प्रदीप कुमार मनकापुर से अपने दोस्त हीरालाल व एक महिला के साथ बाइक से घर जा रहे थे। बैरीपुररामनाथ गांव के पास मनकापुर चीनी मिल से गन्ना तौलकर लौट रहे ट्रैक्टर चालक ने बाइक में ठोकर मार दी। प्रदीप कुमार व महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, हीरालाल को इलाज के लिए मेडिकल कालेज से संबद्ध बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार बाइक सवार हेलमेट नहीं लगाए थे।

ग्रामीणों ने चीनी मिल पर यातायात नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए मार्ग जाम कर दिया और नारेबाजी की। गन्ने की ढुलाई ट्रक की जगह ट्राले से कराने पर कार्रवाई की मांग की। एसडीएम उदित पवार, सीओ उदित नारायण पालीवाल पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों को कार्रवाई का आश्नासन देकर मार्ग पर आवागमन शुरू कराया।