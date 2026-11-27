संवाद सूत्र, गोंडा। शादी समारोह में डीजे म्यूजिक पर नाचने के विवाद के बाद किशोर की चाकू से घोपकर हत्या कर दी गई। खोड़ारे थाना के अहिरौली जोकहा गांव निवासी रामकेवल शर्मा की बेटी मनीषा की शादी 26 नवंबर की रात में थी। बरात डीजे और रोड लाइट के साथ नाचते-गाते द्वार पूजा के लिए लड़की पक्ष के घर आ रही थी।

इसी दौरान गांव का मोहम्मद हामिद भी बरात में शामिल होकर नाच रहा था। रात करीब सवा 11 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। हामिद गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। गांव के शुभम मिश्र और रमजान उसे बाइक से उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुक्कनपुर ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।