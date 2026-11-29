संवाद सूत्र, गोंडा। मौसम में आए बदलाव के चलते लोग रजाई-कंबलों की जरूरत महसूस करने लगे हैं। साथ ही जैकेट व स्वेटर समेत अन्य गर्म कपड़ाें के बाजार में भी रौनक दिखने लगी है। सुबह शाम ठंड पड़ने के चलते लोग घर में रखे रजाई, कंबल, स्वेटर निकालकर धूप में सुखाने लगे हैं। वहीं बाजार में भी रजाई व कंबल की दुकानों पर ग्राहक पहुंचने लगे हैं। पुरानी रजाई की भराई व तगाई भी लोगों ने शुरू कर दिया है।

बाजार में रजाई व गद्दे तैयार करने वाली दुकानों में कारीगर व मजदूर दिन-रात जुटे हैं। रुई के दाम भी इस बार बढ़ गए हैं। रूई पिछले ठंड में 100 रुपये किलोग्राम तक बिक रही थी,वह इस बार 120 से 250 रुपये में बिक रही है। डिग्री कालेज तिराहे के निकट दुकानदार रासिद ने बताया कि देशी रुई की मांग अधिक है,वह इस बार 280 रुपये किलोग्राम है। पोलो देशी 180 रुपये, देशी पार्का 120 रुपये व लाल फाइबर 100 रुपये प्रति किलोग्राम है।

पिछले वर्ष से रुई के भाव बढ़े हैं,जिससे गल बेड की रजाई डेढ़ हजार व डबल बेड की रजाई 2000 रूपये में पड़ रही है। तमाम लोग अपनी पुरानी लेकर धुनाई के लिए पहुंच रहे हैं,जिनसे रजाई व गद्दा बनाया जा रहा है। उधर मालवीयनगर स्थित रामलीला मैदान में गर्म कपड़ों का हिमालयन बुद्धिस्ट वूलेन मार्केट सज गया है।