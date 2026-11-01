गोंडा के गांव-मुहल्लों में बिजली कनेक्शनों की खुलेगी कुंडली, बकायेदारों पर भी शिकंजा

संवाद सूत्र, गोंडा। गांवों और मुहल्लों में बिजली आपूर्ति को निर्बाध बनाने के साथ ही ओवरलोडिंग की समस्या दूर करने के लिए बिजली विभाग विशेष अभियान चलाएगा। इसके तहत उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शनों की जांच कर स्वीकृत लोड और वास्तविक खपत का मिलान किया जाएगा। खपत के अनुरूप ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने के साथ जर्जर और कमजोर बिजली लाइनों को भी दुरुस्त किया जाएगा।

वहीं, बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए भी अभियान चलाकर बकायेदारों पर शिकंजा कसा जाएगा। इतना ही नहीं अभियान के तहत यदि उपभोक्ता की बिजली संबंधी कोई समस्या है तो उसका भी निराकरण मौके पर किया जाएगा। अभियान के लिए अवर अभियंताओं (जेई) की अगुवाई में टीमें गठित की जाएंगी। ये टीमें गांवों और मुहल्लों में घर-घर जाकर बिजली कनेक्शनों की पड़ताल करेंगी। इसमें यह देखा जाएगा कि उपभोक्ता ने कितने किलोवाट का कनेक्शन लिया है और उसके मुकाबले बिजली की खपत कितनी हो रही है।