गोंडा में लापता युवक का बिसुही नदी में मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

संवाद सूत्र, मेहनौन (गोंडा)। धानेपुर थाना के उजैनी कला निवासी सुधई उर्फ गैसे का शव शनिवार को काशीपुर गांव के निकट बिसुही नदी में मिला। परिवारीजन ने हत्या कर शव नदी में फेंके जाने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।

बताया जाता है कि सुधई उर्फ गैसे 12 अगस्त की सुबह करीब सात बजे घर से दवा लेने के लिए गोंडा जाने की बात कहकर निकले थे, लेकिन वह वापस नहीं लौटे। परिवारीजन ने उनकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।