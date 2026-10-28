दूल्हे की जिद पर रातभर बारात का इंतजार करते रहे लोग, मैरिज पैलेस में मिला सदमा तो दुल्हन के उड़ गए होश

जागरण संवाददाता, गोंडा। दहेज में थार गाड़ी की मांग पूरी नहीं होने पर दूल्हे ने शादी करने से इनकार कर दिया। सोमवार रात बरात आने का इंतजार कर रही दुल्हन और उसके परिवार की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब वर पक्ष ने साफ कह दिया कि थार नहीं मिली तो निकाह नहीं होगा।

रातभर बरात का इंतजार करने के बाद भी दूल्हा नहीं पहुंचा। इस सदमे से कई बार रोते-रोते हुए दुल्हन बेहोश हो गई। परिवारीजन ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। यह है पूरा मामला नगर कोतवाली के कटारिया मुहल्ले निवासी मिर्जा अजमल बेग ने बेटी नौशबा मिर्जा बेग का निकाह एक वर्ष पहले गोरखपुर निवासी मोहम्मद असलम के बेटे मोहम्मद सलमान के साथ तय किया था। सलमान तीन भाइयों में सबसे बड़ा है और विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहा है। 26 अक्टूबर को निकाह की तारीख तय थी। इसके लिए शहर के एक मैरिज पैलेस की बुकिंग भी कराई गई थी।

दुल्हन की मां नाजो खातून ने बताया कि शादी तय होने के बाद वर पक्ष के लोग उनके घर आते-जाते थे। पहले दूल्हे और उसके परिवार ने सादगी से निकाह करने की बात कही थी। इस पर उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार दहेज में बाइक देने की बात कही थी, जिसे उस समय स्वीकार कर लिया गया था।