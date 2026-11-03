संघर्ष से सफलता तक: यूपी होमगार्ड में चयनित हुईं गोंडा की दो बेटियां, बधाई देने वालों का लगा तांता

संवाद सूत्र, गोंडा। यूपी होमगार्ड भर्ती में दो अलग-अलग गांवों की बेटियों ने सफलता हासिल कर परिवार का नाम रोशन किया है। महंगूपुर की ज्योति और कल्याणपुर के मजरे गंगासिंह पुरवा की किरन सिंह के चयन से परिवार में खुशी का माहौल है।

दोनों परिवारों में पहली बार किसी सदस्य का सरकारी सेवा में चयन हुआ है। ज्योति के पिता का निधन हो चुका है। मां सुशीला गृहणी हैं। सात भाई-बहनों में सबसे छोटी ज्योति ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद सफलता हासिल की।