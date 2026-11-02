गोंडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में नहीं दिखे बृजभूषण शरण के सांसद और विधायक पुत्र, दी गई सफाई

जागरण संवाददादा, गोंडा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गौरा विधानसभा क्षेत्र के तेजपुर सिंगारघाट में आयोजित कार्यक्रम में बृजभूषण शरण सिंह के पुत्रों कैसरगंज सांसद करन भूषण सिंह व सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह के अलावा कटराबाजार विधायक बावन सिंह की गैरमौजूदगी चर्चा का विषय बन गई।

इन तीनों की गैरमौजूदगी की इंटरनेट मीडिया पर लोग अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कैसरगंज सांसद के प्रतिनिधि सोनू सिंह ने बताया कि सांसद करन भूषण सिंह तो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली से ट्रेन से निकले थे। ट्रेन लेट होने के कारण वह कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके।