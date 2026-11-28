संवाद सूत्र, गोंडा। फिल्म निर्माण के नाम पर पांच लाख रुपये निवेश कराकर 20 से 25 लाख रुपये मुनाफा दिलाने का झांसा देने का मामला सामने आया है। इटियाथोक थाना के करमडीह कला निवासी अनूप शुक्ल ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि वह फिल्म निर्माता हैं और भारतीय कला, विज्ञान, सौर व प्रेरणादायक फिल्मों का निर्माण करते हैं।

10 नवंबर 2025 को सीतापुर निवासी मोबीन वारसी उनके गोंडा स्थित आवास पर आया था। उसने पांच लाख रुपये के बजट में फिल्म बनाकर 20 से 25 लाख रुपये तक लाभ दिलाने का भरोसा दिया। इसके बाद कुछ शर्तों पर फिल्म निर्माण का काम शुरू हुआ। आरोपित ने शूटिंग और अन्य कार्यों के नाम पर उनसे पांच लाख रुपये नकद और दो लाख रुपये ऑनलाइन लिए।