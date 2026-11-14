गोंडा में किसानों को बांटे गए सरसों, मसूर, चना व मटर के बीज के पैकेट, उन्नत खेती की दी गई जानकारी

संवाद सूत्र, गोंडा। हलधरमऊ ब्लॉक परिसर स्थित राजकीय बीज गोदाम में लाटरी से चुने गए 338 किसानों को निश्शुल्क मिनी किट बीज दिए गए। शुक्रवार को मल्टीपरपज कृषि भवन में सरसों के 301, मसूर के 27, चना के चार और मटर के छह किसानों को बीज पैकेट वितरित किए गए। गोदाम प्रभारी कमलजीत सिंह ने बताया कि अब तक 450 क्विंटल गेहूं और दो क्विंटल सामान्य सरसों का बीज अनुदान पर बेचा जा चुका है।

बुकिंग के बाद किसान किसी भी कार्यदिवस में आधार कार्ड के साथ गोदाम पहुंचकर अंगूठा लगाकर बीज खरीद सकते हैं। गोदाम में गेहूं और सरसों की तीन उन्नत प्रजातियों के बीज उपलब्ध हैं। भूमिशोधन, बीजशोधन, खरपतवार नाशक और कई तरह के कीटनाशक (अनुदानित दवाओं) की बिक्री भी शुरू है।