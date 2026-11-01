गोंडा से दिल्ली जा रही कांग्रेसियों से भरी बस क्षतिग्रस्त, सभी सुरक्षित

संवाद सूत्र, गोंडा। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित महारैली में शामिल होने कांग्रेसी नेताओं को लेकर गोंडा से निकली बस जिला हापुड़ में दुर्घटना ग्रस्त हो गई है। घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है।

मिली जानकारी के अनुसार जिला हापुड़ स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नौ पर दौड़ रही बस को गलत तरीके से ओवर टेक कर रहे एक डम्फर ने साइड मार दी। जिसके बाद बस का बांया हिस्सा बुरी तरह ध्वस्त हो गया। गनीमत रही कि बस में सवार किसी कांग्रेसी को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं लगी है।