घर वापसी की जद्दोजहद, दीपावली पर ट्रेनों से सफर मुश्किल; पांच दिसंबर तक फुल हुई सीटें

संवाद सूत्र, गोंडा। दीपावली पर घर लौटने वालों की भीड़ से ट्रेनों में सफर करना मुश्किल हो गया है। मुंबई, दिल्ली समेत अन्य महानगरों से आने वाली ट्रेनों में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जनरल कोचों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। निर्धारित क्षमता से चार गुणा तक यात्री सवार हो रहे हैं। इससे दैनिक यात्रियों को भी आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

लखनऊ, कानपुर, झांसी, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, नई दिल्ली और जम्मूतवी से आने वाली दर्जनों ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ है। जनरल कोच में पैर रखने तक की जगह नहीं मिल रही है। यात्री शौचालय के पास और दरवाजों पर खड़े होकर सफर करने को मजबूर हैं। इससे हादसे का खतरा भी बना रहता है।