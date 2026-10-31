दो नवंबर को गोंडा के सिंगारघाट आएंगे CM योगी, कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास

जागरण संवाददाता, गोंडा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो नवंबर को गौरा विधानसभा क्षेत्र के तेजपुर स्थित सिंगारघाट पहुंचेंगे। यहां सुबह 10 बजे आयोजित विशाल जनसभा में वह क्षेत्र की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शनिवार को सीडीओ दयानंद प्रसाद ने अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया।