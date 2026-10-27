बृजभूषण शरण सिंह को उपहार में मिला एक करोड़ का घोड़ा, अयोध्या के सरफराज ने दिया गिफ्ट 

जागरण संवाददाता, गोंडा। अयोध्या जिले के जुबेरगंज निवासी सरफराज अहमद ने मंगलवार को नवाबगंज के विश्नोहरपुर स्थित आवास पर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को सिंध नस्ल का घोड़ा भेंट किया।

पूर्व सांसद ने घोड़े पर बैठकर सवारी की और कहा कि हमें दुगमा और कदमाबाजी चाल वाला घोड़ा मिला है, जिसपर बैठकर आराम से चला जा सकता है।

सरफराज ने बताया कि घोड़ा राजस्थान के जैसलमेर-बाड़मेर क्षेत्र का है, जिसकी उम्र साढ़े सात वर्ष है। घोड़े की कीमत करीब एक करोड़ रुपये होने का अनुमान है। पूर्व सांसद के पास अब आठ घोड़े हो गए हैं, जिसमें लंदन से आया पांच करोड़ का घोड़ा व पंजाब से आया डेढ़ करोड़ रुपये का घोड़ा शामिल है।