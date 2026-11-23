जागरण संवाददाता, मुहम्मदाबाद (गाजीपुर)। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की दिशा में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी क्रम में तहसील में भूमि बैनामा कराने का कार्य शुरू हो गया।

पहले दिन रविवार की देर रात तक चले प्रक्रिया में तहसील क्षेत्र के दो मौजों में कुल चार बैनामे संपन्न कराए गए। इससे एक्सप्रेसवे निर्माण को लेकर क्षेत्र में गतिविधियां तेज होने की उम्मीद जगी है। पहले दिन चार लोगों को हुआ बैनामा पहले दिन मौजा हैदरिया में नसीम अहमद पुत्र फैजल कादरी ने अपनी भूमि का बैनामा कराया। वहीं शेरपुर मौजे में तीन गाटों की रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी की गई। इसमें हरिशंकर पुत्र रूपचंद सहित अन्य भूमि मालिकों के बैनामे शामिल रहे। इस तरह पहले दिन कुल चार बैनामे कराए गए।