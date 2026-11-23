जागरण संवाददाता, चंदौली। विंध्य एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर नौ हजार किसानों की भूूमि चिन्हित की गई है। शासन की ओर से चंदौली को सर्वाधिक 1200 करोड़ रुपये मिले हैं। लेकिन उसे रखने के लिए जिले में कोई बैंक खाता ही नहीं है। आलम यह है कि अभी शासन से स्वीकृत बजट स्थानांतरित नहीं हो सका है। शासन की ओर से पीएलए सहित अन्य बैंक खातों में रखने पर रोक लगाई थी।

इस बजट को भूमि अध्याप्ति अधिकारी (एसएलओ) का पद सृजन नहीं होने से पेच फंस गया है। सख्त निर्देश दिए गए थे कि जिलाधिकारी की स्वीकृति पर ही इस बजट का उपयोग किया जा सकेगा। एक महीने बाद भी किसानों की भूमि की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। इसको लेकर अधिकारियों की ओर से मंथन किया जा रहा है।

वाराणसी में रखा जाएगा पैसा बताया जा रहा है कि अब इस बजट को वाराणसी के भूमि अध्याप्ति अधिकारी के खाते में रखा जाएगा। इसके बाद जैसे-जैसे रजिस्ट्री होगी वैसे-वैसे वहीं से बजट को स्थानांतरित किया जाएगा। मीरजापुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए जिले में 116 किमी विंध्य एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया जा रहा है। जिले में चंदौली और मुगलसराय तहसील के 52 गांव प्रभावित हो रहे हैं। इसके लिए नौ हजार किसानों को चिह्नित कर नोटिस आदि की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

शासन ने जारी किया मुआवजे का बजट शासन की ओर से मुआवजा देने के लिए बजट भी स्वीकृत कर दिया है लेकिन जनपद सृजन के इतने लंबे समय के बाद भी जिले में भूमि अध्याप्ति अधिकारी का पद सृजन नहीं होने से पेंच फस गया है। बताया जाता है कि यह पहला वाकया नहीं है इसके पहले भी भारत माला सहित अन्य परियाेजनाओं को लेकर भी यही समस्या उत्पन्न हुई थी।