जागरण संवाददाता, अमरोहा। हरिद्वार गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू हो गई है। हसनपुर व मंडी धनौरा तहसील में एक-एक किसान से सहमति लेकर जमीनों का बैनामा कराया गया है। दोनों तहसीलों के 52 गांवों के करीब 900 किसानों से जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।

इसके लिए शासन ने 2100 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध करा दी है। किसानों काे बैनामे पर कोई स्टांप शुल्क नहीं देना होगा। यह शुल्क उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा जमा किया जाएगा। मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब सरकार द्वारा अमरोहा से हरिद्वार तक उसके विस्तारीकरण का कार्य किया जा रहा है। 147 किलो मीटर की दूरी को कम करने की कार्रवाई की जा रही है।