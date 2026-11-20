जागरण संवाददाता, गाजीपुर। जनपद के हैदरिया से लखनऊ जाने वाले 340 KM लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से विंध्य एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला विंध्य-पूर्वांचल एक्सप्रेसवे स्पर के निर्माण को लेकर अगले महीने से किसानों को जमीन का मुआवजा मिलने की उम्मीद है। इसके बाद जमीन बैनामा की प्रक्रिया शुरू होगी।

शासन से धन यूपीडा को जारी होने के बाद किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद जगी है। जनपद की मुहम्मदाबाद, जमानियां व सेवराई तहसील के 49 गांवों से होकर यह स्पर एक्सप्रेसवे से होकर गुजरेगा। 16500 किसानों की करीब 503 हेक्टेयर से अधिक जमीन इस स्पर एक्सप्रेसवे में अधिगृहित की जाएगी। इसके लिए गंगा नदी पर पुल बनाया जाएगा। सीआरओ सुनील कुमार त्रिवेदी का कहना है कि यूपीडा से धन जारी होते ही किसानों को मुआवजा वितरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।