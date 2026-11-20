जागरण संवाददाता, आजमगढ़। सड़क सुरक्षा के तमाम प्रयासों के बावजूद जिले में सड़क हादसों और उनमें जान गंवाने वालों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी हादसों का सिलसिला जारी है। वर्ष 2026 में अब तक एक्सप्रेसवे पर 19 सड़क दुर्घटनाओं में 26 लोगों की मौत हो चुकी है।

वहीं जिले में पिछले तीन वर्षों के आंकड़े भी चिंताजनक हैं। वर्ष 2024 से 2026 के बीच कुल 1911 सड़क दुर्घटनाओं में 948 लोगों की जान गई, जबकि 1542 लोग घायल हुए। पुलिस विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में जिले में 597 सड़क दुर्घटनाएं हुईं।

इनमें 277 लोगों की मौत हुई और 496 लोग घायल हुए। वर्ष 2025 में दुर्घटनाओं की संख्या बढ़कर 664 हो गई। इन हादसों में 326 लोगों की मौत हुई और 552 लोग घायल हुए। वहीं वर्ष 2026 में अब तक 650 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं।

इनमें 345 लोगों की जान गई, जबकि 494 लोग घायल हुए। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष हादसों की संख्या में मामूली कमी आई है, लेकिन मृतकों की संख्या में 19 की वृद्धि हुई है। एक नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर घटाई गई वाहनों की रफ्तार सर्दियों में कोहरे और धुंध के कारण सड़क हादसों की आशंका को देखते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति सीमा एक नवंबर को ही घटा दी गई है।

एआरटीओ अतुल यादव ने बताया कि कार सहित आठ या उससे कम सीट वाले यात्री वाहन दिन में अधिकतम 80 और रात में 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकेंगे। नौ या उससे अधिक सीट वाले यात्री वाहनों के लिए दिन में 60 और रात में 50 किमी प्रति घंटा की सीमा तय की गई है।

वहीं मालवाहक वाहन दिन में अधिकतम 50 और रात में 40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकेंगे। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की ओर से वाहन चालकों को कोहरे में हेडलाइट और फाग लाइट का प्रयोग करने की सलाह दी गई है।