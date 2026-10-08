गाजीपुर के ठाकुर की पोशाक और अंदाज के मुरीद हो गए थे नाना पाटेकर, 'आंच' फिल्म की शूटिंग की अनमोल यादेंं

विंदेश्वरी सिंह, गाजीपुर। Nana Patekar Death News | करमपुर और आसपास के लोग गुरुवार की सुबह फ़िल्म अभिनेता नाना पाटेकर के निधन का खबर सुनकर स्तब्ध रह गए।

ग्रामीण परिवेश पर बनी 'आंच' फ़िल्म की शूटिंग करने नाना पाटेकर करमपुर गांव के आसपास वर्ष 2001 के फरवरी महीने में आए थे। वे यहां कई दिनों शूटिंग करते रहे।

यह फिल्म ग्रामीण भारत की पृष्ठभूमि पर आधारित थी। जहां सत्ता, न्याय, सामाजिक असमानता और व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष को दिखाया गया है। फिल्म में नाना पाटेकर और परेश रावल के अभिनय को काफी सराहा गया था। 'आंच' फिल्म साल 2003 में रिलीज हुई थी, जिसका निर्देशन राजेश कुमार सिंह ने किया था।

ग्रामीण परिवेश पर बनी थी 'आंच' फिल्म इस फिल्म की कहानी उत्तर भारत के ग्रामीण परिवेश और वहां के दो गुटों ठाकुर और यादव की दुश्मनी पर आधारित थी, जिसे जीवंत रूप देने के लिए इसकी शूटिंग गाजीपुर और उसके आस-पास के ग्रामीण इलाकों में की गई थी।

करमपुर स्थित मेघबरन सिंह हॉकी स्टेडियम के संचालक स्व तेजबहादुर सिंह के हवेली और दरवाजे पर बंधे हाथियों, घोड़ों को देखकर नाना पाटेकर कह उठते थे कि तुम तो सच में फिल्मों वाले ठाकुर हो। नाना पाटेकर को देखने उमड़ती थी भीड़ करमपुर के आसपास जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी। तब नाना पाटेकर और परेश रावल जैसे बड़े सितारों को देखने के लिए भारी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ती थी।

फिल्म के कैरेक्टर में खो जाते थे Nana Patekar फिल्मों में क्रोधी भूमिका निभाने वाले नाना पाटेकर बहुत ही शांत और हंसमुख व्यक्ति रहे। शूटिंग के बाद अपने आसपास माहौल को सामान्य बनाये रखते थे। शूटिंग के समय अपनी भूमिका में पूरी तरह डूब जाते थे।